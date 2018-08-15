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/ Борис Дубровский поздравил мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам

Борис Дубровский поздравил мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам

Праздничное время будет длиться пять дней.
сегодня в 12:42
  |  Общество

Уже через неделю мусульмане Южного Урала встретят священный праздник Курбан-Байрам. Он знаменует окончание паломничества в Мекку. Длится Курбан-Байрам 5 дней, и в это время мусульмане должны забыть старые обиды, прийти в гости ко всем друзьям и родным, преподнести подарки. С поздравлением к жителям Южного Урала, празднующим исламский праздник, обратился губернатор Борис Дубровский.

Этот праздник напоминает об основах ислама и глубоких культурных традициях, призывает к справедливости и милосердию, уважительному отношению к общечеловеческим ценностям, символизирует чистоту и искренность побуждений, заботу о ближних и духовное совершенствование. Пусть в ваших сердцах царят мир и благочестие, а в каждом доме — любовь, счастье и благополучие. — поздравил Борис Дубровский.

В этом году Курбан-Байрам начинается 21 августа, продлится он до 25 числа.

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