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/ «Голубые береты» отмечают свой праздник. Фото

«Голубые береты» отмечают свой праздник. Фото

На площади Революции состоялась торжественная церемония
сегодня в 13:15
  |  Общество

«Никто, кроме нас!» — под таким лозунгом 2 августа вся страна отмечает день воздушно-десантных войск. В этот день традиционно «голубые береты» собираются в городских парках и площадях, чтобы отметить вспомнить армейские истории, искупаться в фонтанах, спеть песни под гитару.

Я думаю, что здесь ничего такого плохого нет. Это обычай давний. Ребята всегда прыгали в фонтаны. С возрастом это проходит. Мы уже не прыгаем, мы едем на пляж, песни поем под гитару. Отдыхаем. Главное, чтобы все в этот день были достойны своего берета. — комментирует сайту 1obl.ru председатель исполкома челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Беспалов.

Утром на челябинской площади Революции состоялась торжественная церемония. Десантников поздравили с их праздником. О том, как «голубые береты» будут отмечать свой день, смотрите в выпусках программы «Время новостей».

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