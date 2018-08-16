/ Горожане смогут внести свой вклад в «10 добрых дел» в центре Челябинска

Фестиваль впервые пройдет на Театральной площади.

В предстоящую субботу, 18 августа, в центре Челябинска на фестивале «10 добрых дел» соберутся благотворители города. Мероприятие такого формата позволяет познакомиться с работой фондов, убедиться, что они не бездействуют. Все собранные в ходе фестиваля деньги разделят в равных долях между собой фонды-лауреаты премии.

Наша задача — показать жителям, что в городе есть благотворительные фонды, которым нужна помощь и поддержка. Каждый год заявляется от 20 до 50 фондов, это та активная часть, которая регулярно реализует проекты. Мы смотрим на деятельность благотворительной организации за последний год. — рассказал в эфире программы «Наше утро» организатор фестиваля «10 добрых дел» Арсен Унанян.

В программе — мастер-классы от партнеров, фотозоны, фудкорты и фитнес-зона. Гостей фестиваля ждет выступление группы «Братья Гримм». Они исполнят полюбившиеся в двухтысячные песни — «Ресницы», «Кустурица», «Лето в Нирване». Организаторы решили перенести площадку с берега озера Смолино в центр города. Желающих ждут на Театральной площади. 18 августа горожан приглашают на праздник добра. Начало в 14 часов.