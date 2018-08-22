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/ В День Государственного флага России на челябинскую Кировку выйдут десятки танцоров

В День Государственного флага России на челябинскую Кировку выйдут десятки танцоров

С праздником южноуральцев поздравляет и губернатор Челябинской области.
сегодня в 07:34
  |  Общество

Сегодня, 22 августа, отмечают День Государственного флага. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил жителей региона с праздником.

Каждый из нас испытывает гордость за свою страну и ее удивительных людей, чтит историю и прилагает все усилия, чтобы и в будущем Россия была процветающей державой, свободной, мужественной, благородной и великодушной. Именно эти чувства и душевные порывы вызывает у граждан России триколор, ставший символом единения во имя силы и мощи Отечества. Желаю вам успехов, благополучия и новых важных дел на благо России! — поздравил южноуральцев губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что государственный праздник не является выходным днем. Ко Дню Государственного флага приурочен флешмоб на Кировке. Челябинский Арбат заполнят танцоры трех направлений — хип-хоп, брейкданс и дэнсхолл. Мероприятие пройдет во второй половине дня. Также горожанам раздадут ленточки с триколором.

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