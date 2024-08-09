Следы медведя заметили возле туристической тропы на Зигальге

В августе косолапые идут к малинникам и черничникам

В национальном парке «Зигальга» Челябинской области возле одной из троп появились отчетливые следы медведя. Судя по всему, он отправился на поиски черники, брусники и малины. В августе животные начинают держаться поближе к этим ягодам, сообщили в пресс-службе нацпарка.



В конце августа мишек будет интересовать рябина. Она уже начала созревать.

«Закончится медвежий пир в октябре, когда лесная „скатерть-самобранка“ поблекнет. И косолапые, уставшие от такой „работы“, начнут готовить берлоги», — добавили в нацпарке.

Накануне на Зигальге заметили медвежонка. Сначала тот пытался забраться на дерево, а после с ревом пронесся мимо наблюдавших за ним госинспекторов.