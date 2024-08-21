В национальном парке «Зигальга» Челябинской области заметили медведя, который с удовольствием уплетал траву. Специалисты отмечают, что медведи сейчас максимально сосредоточены на подготовке к зиме. Поэтому мишки не только завтракают, обедают и ужинают, но и перекусывают в промежутках.
Они с удовольствием едят ягоды, травы, корешки, муравьев, грибы. Малина, которая является для них подсластителем еды, тоже идет в ход, сообщили в пресс-службе нацпарка «Зигальга».
Перед косолапым стоит задача набрать до 15—20% своей массы и до 7 сантиметров подкожного жира. Тогда медведь спокойно уйдет в спячку на зиму до весны.