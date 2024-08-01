На Зигальге сняли на видео медвежонка, который учился лазать по деревьям

После неудачной попытки он с ревом убежал в лес

Госинспекторы национального парка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе во время патрулирования встретили на своем пути медвежонка. Маленький зверь сначала сидел в высокой траве, а потом рванул на дерево. После неудачной попытка верхолазания мишутка промчался перед людьми и скрылся в лесу.



«Возможно, он пошел за советом к маме, которая была где-то неподалеку. В любом случае рано или поздно у мишки все получится. И он научится не только взбираться на высокие деревья, но и искать себе пищу, и строить берлогу», — рассказали в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

Отмечается, что человеку, встретившему в лесу медвежонка, не нужно его «спасать». Даже если кажется, что тот потерялся.

«Мохнатая родительница такого точно не одобрит», — предупредили в нацпарке.