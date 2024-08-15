У косуль на Зигальге наступила пора свадеб

Сменившая окрас молодая особь попала на видео

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Молодые косули в национальном парке «Зигальга» поменяли окрас и приступили к поиску невест. Один из кавалеров в рыжей шубке попал в фотоловушку.



Август для косуль знаковый месяц. Речь идет не только о линьке у молодых особей, но и о переходе малышей на самостоятельное питание. Молодежь остается в поле зрения родителей, но только до конца месяца. Тогда у них начинается гон.

«В это время женихи, находясь в постоянном поиске, стараются очаровать как можно больше невест. Не исключено, что очередную партнершу искал и этот кавалер, попавшийся в одну из фотоловушек на Зигальге», — рассказали в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

Времени на поиск питания у них не хватает. По данным нацпарка, самцы к концу свадебного сезона стройнеют.