В национальном парке «Зюраткуль» Челябинской области в объектив фотоловушки попали медведица с медвежатами. Малыши засели в высокой траве. Вероятно, они играли или пытались что-то найти. Мама, проведав детей, ушла по своим делам.
«Летом медведи довольно активны. Обусловлено это поиском пищи, ради которой медведь способен пройти несколько тысяч километров. Самые лучшие кормовые условия отмечаются в поймах рек и озер во время массового хода и нереста рыб, а также в березовых лесах, где зверь может полакомиться орехами и ягодами», — рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.
В ведомстве рассказали, что нужно и чего не стоит делать при встрече с медведем:
— не поворачиваться к зверю спиной и не бежать (иначе он воспримет убегающего как добычу);
— уходить нужно, пятясь спиной;
— медведям нельзя смотреть в глаза — они воспримут это как агрессию;
— если медведь появился в населенном пункте, нужно позвонить по номеру 112;
— не стоит самостоятельно пытаться напугать или прогнать зверя.