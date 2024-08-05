В нацпарке «Зюраткуль» сняли на видео игры медвежат

Летом звери выходят на поиски пищи

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В национальном парке «Зюраткуль» Челябинской области в объектив фотоловушки попали медведица с медвежатами. Малыши засели в высокой траве. Вероятно, они играли или пытались что-то найти. Мама, проведав детей, ушла по своим делам.



«Летом медведи довольно активны. Обусловлено это поиском пищи, ради которой медведь способен пройти несколько тысяч километров. Самые лучшие кормовые условия отмечаются в поймах рек и озер во время массового хода и нереста рыб, а также в березовых лесах, где зверь может полакомиться орехами и ягодами», — рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.

В ведомстве рассказали, что нужно и чего не стоит делать при встрече с медведем:

— не поворачиваться к зверю спиной и не бежать (иначе он воспримет убегающего как добычу);

— уходить нужно, пятясь спиной;

— медведям нельзя смотреть в глаза — они воспримут это как агрессию;

— если медведь появился в населенном пункте, нужно позвонить по номеру 112;

— не стоит самостоятельно пытаться напугать или прогнать зверя.