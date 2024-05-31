Сквер с сухим фонтаном строят на улице Молодогвардейцев в Челябинске

За обновление пространства проголосовали жители района

Парк Курчатовского района Челябинска благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды». Рабочие обустраивают входную группу, пешеходный фонтан и прогулочные дорожки. До конца июля 2024 года запланирована высадка деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.





Несколько лет назад в сквере построили фонтан и его запускали. Однако общественное пространство не использовалась должным образом и морально устарело.





В 2023 году эта территория стала абсолютным лидером онлайн-голосования. Проект благоустройства поддержали более 17 тысяч курчатовцев из 24 тысяч. Работы в сквере на улице Молодогвардейцев проверила глава города Наталья Котова.





«Мы понимаем, насколько этот объект важен для жителей, и планировали, что нужно его реконструировать. Сейчас мы находимся на начальном этапе, заключены контракты почти на 38 миллионов рублей. Полностью обновим входную группу и фонтан. До конца июля планируется выполнить весь объем работ. Параллельно проектируем всю остальную территорию сквера, которую планируем привести в порядок до 2026 года»,— говорит Наталья Котова.





Глава Курчатовского района Сергей Антипов сообщил, что в сквере высадят липы и ивы, кусты сирени, спиреи, калины. По периметру оборудуют систему видеонаблюдения и установят клумбы с деревянными настилами. Чугунные фонари сохранят: они придают скверу особый стиль.