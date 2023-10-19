Парк Курчатовского района Челябинска благоустроят к середине лета 2024 года

На работы направят почти 30 млн рублей

В Челябинске подвели итоги аукциона на благоустройство сквера на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Администрация Курчатовского района из четырех претендентов выбрала местную компанию «Стрела Плюс». Подрядчик предложил выполнить необходимые работы за 29,9 млн рублей при начальной цене в 35,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.





Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо благоустроить парк Курчатовского района в период с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Нужно будет демонтировать фонтан, не работающий много лет, и установить новый — сухой с 29 струями. Вокруг объекта сделают зоны для отдыха, высадят газонные травы и растения, установят скамейки и урны. Обустроят пешеходные дорожки и тротуары из плитки с тактильными указателями, проложат велодорожку из асфальтобетона.





По всему периметру установят клумбы с деревянным настилом, обновят освещение, смонтируют систему видеонаблюдения. Отмечается также, что площадь озеленения составит 15% от общей территории. Кроме того, в задачи подрядчика входит ремонт кирпичных колонн и подпорной стенки, металлических опор и секций забора.

Благоустройство парка проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За обновление территории проголосовали почти 18 тысяч жителей Курчатовского района.





ООО «Стрела Плюс», как указано в базе «СБИС», работает с марта 2017 года. Компания зарегистрирована в Челябинске. Основное направление — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелица — Ольга Ершова, директор — Юрий Краевой. В 2022 году чистая прибыль составляла 778 тыс. рублей. Ольге Ершовой также принадлежат компании «РОСАП — Челябинский ювелирный завод», «Золотая поляна» и «Прогресс». Женщину в СМИ связывают с действующим депутатом Курчатовского райсовета и бывшим депутатом Заксобрания области Вячеславом Ершовым.





Компания «Стрела Плюс» активно работает с госзаказами. Заключено 19 контрактов на сумму 163 млн рублей. Среди полученных подрядов — благоустройство части улицы Свободы, озеленение территории на пересечении улиц Свободы и Труда и сквера возле дворца спорта «Юность», установка малых архитектурных форм в нескольких скверах города, благоустройство Сада камней с установкой фонтана и сквера с башней на улице Южноуральской.