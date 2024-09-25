На Кировке в Челябинске отремонтируют фонтан

Обновление планируют провести до конца октября 2024 года

Фонтан «Танцующая грация» в центре Челябинска отремонтируют. На работы направят чуть более одного миллиона рублей. Контракт заключили с единственным участником аукциона — компанией «Тис», следует из данных портала госзакупок. Заказчиком является МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина».

Фонтан находится на Кировке. Рядом — театр оперы и балета. Конструкция появилась на пешеходной улице в 2004 году. Вместе с Кировкой в этом году отмечает 20-летие. Ремонт фонтана проводили несколько лет назад.

Теперь до конца октября текущего года рабочим предстоит выполнить несколько задач. Нужно очистить поверхности от налета, грязи и ржавчины, в том числе металлические и бронзовые, нанести на них защитные составы от воды, граффити, наклеек и грязи. Также следует отшлифовать бетонные поверхности, установить насосы фильтрации, сделать водопровод из ПВХ-труб, заменить светильники.





По наблюдению корреспондента ИА «Первое областное», некоторые работы проводили на прошлой неделе.