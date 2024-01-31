В 2024 году в Калининском районе Челябинска пройдет благоустройство сквера по улице Молодогвардейцев. Более 17 тысяч челябинцев проголосовали за него по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает администрация города.

Первый этап работ стартует в апреле и завершится к середине июля. В сквере обустроят современный фонтан, заменят покрытие дорожек, отремонтируют колонны и клумбы.

«Сквер по улице Молодогвардейцев, будучи практически ровесником Курчатовского района, является одной из точек притяжения жителей. Предстоящее благоустройство не только вернет этой территории былую славу, но и сделает ее привлекательной, комфортной и безопасной», — рассказал глава района Сергей Антипов.
Кроме того, в сквере появится новое освещение и система видеонаблюдения. Также районная администрация установит скамейки, урны, стенд с навигацией и проведет озеленение.

Благоустройство парка пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициатором которого является президент России Владимир Путин.

Напомним, что в 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Будут преобразованы 48 дворовых территорий. Также в парке Калининского района Челябинска пройдет новый этап благоустройства.