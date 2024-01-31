В Калининском районе Челябинска благоустроят сквер по улице Молодогвардейцев

Здесь появятся обновленный фонтан и отремонтированные колонны

«Сквер по улице Молодогвардейцев, будучи практически ровесником Курчатовского района, является одной из точек притяжения жителей. Предстоящее благоустройство не только вернет этой территории былую славу, но и сделает ее привлекательной, комфортной и безопасной»,

— рассказал глава района Сергей Антипов.