/ СК рассматривает версию о случайном поджоге дома 2-летней девочкой, погибшей во время пожара

Правоохранители ведут доследственную проверку.

Следственный комитет Челябинской области устанавливает обстоятельства трагедии в Кунашакском районе. Проверка должна определить, отчего погибли 29-летний мужчина и его 2-летняя дочь, которые не смогли выбраться из горящего дома.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения детьми с огнем, когда отец спал. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, в субботу, 18 августа, в поселке Старое Муслюмово Кунашакского района произошла трагедия. Пожар в частном доме унес жизни 2-летней девочки и ее отца. 29-летний мужчина отдыхал после работы, а дети в это время находились без присмотра. По словам родных семьи, погибшая девочка часто брала в руки спички вместо игрушек.