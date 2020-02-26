Был поджог: видео показало причину пожара на подземной парковке в Челябинске

Мужчина обливал машины горючей жидкостью.

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В социальных сетях появилось видео поджога автомобилей на подземной парковке в Челябинске. Напомним, в ночь на 25 февраля в Курчатовском районе на стоянке вспыхнули две машины. Ликвидировать возгорание выехали шесть пожарных бригад.



Сегодня опубликована видеозапись происшествия. Камера наблюдения сняла мужчину, который готовит к поджогу автомобили: он принес с собой ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью и облил ею маршрутки. Затем — вспышка. Через секунду мужчина выбегает с территории парковки. В руках у него что-то горит.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники МЧС, приехавшие тушить пожар, обнаружили, что противопожарная сигнализация и система оповещения были отключены. Ведомство начало проверку.

