/ СК разберется в обстоятельствах гибели матери и 7-летней девочки на пожаре в Златоусте

Глава города поручил обеспечить погорельцев временным жильем.

Пожар, унесший жизни двоих человек в одном из общежитий Златоуста, стал поводом для проверки. Материалы дела переданы в Следственный комитет. Представители ведомства установят, что стало причиной возгорания.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков.

В администрации города провели заседание экстренной комиссии. Градоначальник Вячеслав Жилин выразил свои соболезнования в связи с гибелью 30-летней женщины и ее 7-летней дочери.

Вячеслав Жилин дал поручение оказать семьям погибших и пострадавших необходимую помощь. Специалисты готовят пункты временного размещения для расселения нуждающихся. — сообщили в администрации Златоустовского городского округа.

Напомним, накануне в многоквартирном доме в Златоусте произошло возгорание. Как удалось установить в МЧС, пламя возникло возле нежилого помещения. Это заметил один из жильцов, мужчина попытался ликвидировать огонь своими силами, но безрезультатно. Тогда жители обратились к пожарным, после чего начали эвакуироваться самостоятельно. Женщина и дочь выбрали лестницу возле эпицентра ЧП и надышались угарным газом. Есть информация, что погибшая — многодетная мать, лишенная родительских прав.