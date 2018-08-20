/ 2-летняя девочка погибла, пытаясь спасти из огня своего отца на Южном Урале

Родственники считают, что пожар учинил ребенок.

В минувшие выходные трагедия оставила без крова многодетную семью из Кунашака. В субботу, 18 августа, пожар в частном доме унес жизни 2-летней девочки и ее отца. В момент ЧП в съемном доме были отец и четверо детей, младшему из которых полтора года. Ребята находились без присмотра взрослых.

Как считают родственники, пожар могла спровоцировать 2-летняя девочка, поскольку она часто играла со спичками.

По словам старших детей, когда разгорелся огонь, они быстро выбежали на улицу, но младшая, затеявшая пожар, вспомнила, что внутри находится отец и ринулась в горящий дом. Остановить ее никто не смог. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшим на место пожарным оставалось только ликвидировать пламя. К этому времени сам дом сгорел, двое человек из него погибли. Здание восстановлению не подлежит. Сейчас дознавателям предстоит установить причины произошедшего.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал о том, как действовать погорельцам в похожей ситуации. Читайте материал здесь.