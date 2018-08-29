/ Погибшая на пожаре жительница Златоуста﻿ была лишена родительских прав

Как маленькая дочь оказалась в горящей квартире — выясняет полиция.

Сотрудники пожарной службы восстановили примерную картину событий, произошедших 29 августа в общежитии по улице Мельнова. Они опросили местных жителей. По этим данным, пожар начался возле нежилой комнаты, использующейся как склад. Рядом с ней находились два кресла, которые как раз и загорелись. Это обнаружил жилец, попытался потушить, но пламя стало распространяться. В итоге было принято решение эвакуироваться и вызывать пожарных. Спастись пыталась и женщина, ведя с собой ребенка. Однако для эвакуации они выбрали лестницу возле очага возгорания. Не дойдя до нее, они задохнулись дымом.

В ходе тушения пожаров сотрудниками пожарной охраны в коридоре была обнаружена женщина с ребенком без сознания. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали их на улицу и передали специалистам скорой помощи. К сожалению, по дороге в медучреждение мать погибла. Уже в медучреждении ребенок 2012 года рождения тоже скончался. Соседи утверждают, что мать почти всегда находилась в состоянии алкогольного опьянения. Есть информация, якобы у женщины четверо детей, и трех забрали, лишив родительских прав. Почему этот ребенок с ней проживал, пока устанавливается. — рассказал сайту «Первый областной» замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 города Златоуста Евгений Асмачко.

Заместитель главы Златоустовского городского округа провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором рассмотрели вопрос о предоставлении жилья пострадавшим в результате пожара людям. Речь идет о жильцах общежития, чьи комнаты закоптились во время ЧП или оказались залиты водой.