В Челябинске 2021 год начинается с аномального холода

Январские каникулы начинаются с морозов

Первые дни наступившего года обещают быть довольно холодными. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, среднесуточная температура в некоторых районах Челябинской области будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

В самом Челябинске примерно до 5 января дневные температуры ожидаются на уровне −16...−17 градусов, ночами в городе до −18...−20 градусов. Первого и второго числа пройдет снег. Ветер несильный, поэтому субъективное ощущение холода будет соответствовать реальной температуре.

После 5 января в областном центре похолодает еще сильнее. Так, 6 числа синоптики обещают −21 градус, а на Рождество — до −22 градусов днем и до −26...−27 градусов ночью. Ветер все так же слабый, а снега не будет.

Кажется, сама природа позаботилась, чтобы южноуральцы сидели по домам и соблюдали правила, предписанные режимом повышенной готовности.

Кстати, до вечера 1 января режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Златоусте, Аше и Сатке.

До вечера 2 января — в Магнитогорске.

До вечера 4 января — в Челябинске, Коркино и в Карабаше.