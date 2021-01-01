В сводку по погибшим от коронавируса опять попали пациенты 40 и 50 лет

Свежие данные от Минздрава Челябинской области на 1 января 2021 года

В последний день 2020 года лаборатории региона провели более шести тысяч тестов на коронавирус и получили 301 положительный результат. Среди вновь заболевших оказалось пять школьников. Всего с начала пандемии в Челябинской области официально подтверждены 36 тысяч 427 случаев заражения новой инфекцией. На лечении остаются 12 тысяч 682 человека. Накануне выписаны с больничного 116 южноуральцев. «За минувшие сутки умерли восемь человек с подтвержденным диагнозом „коронавирус“. Непосредственно от новой инфекции скончались четверо: две женщины — 48 и 66 лет, а также двое мужчин — 58 и 73 лет», — сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области. Еще четверо пациентов скончались от тяжелых сопутствующих недугов. Так, у 79-летнего мужчины была хроническая ишемия головного мозга и синдром респираторного расстройства. У 84-летней пациентки — инфаркт мозга, атеросклероз мозговых артерий. У 78-летнего пациента — атеросклеротическая болезнь сердца, мелкоочаговый кардиосклероз. У 72-летней женщины — сенильная дегенерация головного мозга, гипертоническая болезнь.