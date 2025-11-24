Осень — 2025 завершится теплой погодой в Челябинской области

Осадков будет мало

На календаре — последняя неделя ноября. Обычно в это время в Челябинской области уже устойчивый минус и снег, однако в этом году погода балует южноуральцев теплом. По данным синоптиков, до конца осени ситуация не изменится: температура сохранится плюсовой, а снежного покрова не предвидится. Подробнее о погоде с 24 по 30 ноября — в материале ИА «Первое областное».

«В уральских регионах благодаря антициклону в первую половину рабочей недели вероятность осадков невелика. К выходным регион накроют поля фронтальной облачности, местами пройдут снег и дождь. Температура воздуха — от −1 до +4 градусов»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске, предварительно, осадков не ожидается на протяжении всей недели. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +1 до +6 градусов. Самым теплым днем станет вторник.

Фото: сервис Яндекс.Погода

На юге региона до среды будет облачно и аномально тепло: воздух прогреется до +7 градусов. С четверга прояснится, похолодает до +2.

На севере Челябинской области прохладнее — около нуля на протяжении всей недели. Здесь без осадков не обойдется: слабые дожди со снегом начнутся с четверга.

