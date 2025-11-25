Переохлажденный дождь и +6: погода в Челябинской области 25 ноября

Дороги в регионе по-прежнему скользкие

Сегодня, 25 ноября, температура воздуха в Челябинской области поднимется выше +5°C. Без осадков не обойдется, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +6°C. Дождя не предвидится. Ветер южного направления, умеренный.

В Магнитогорске ожидается пасмурная погода. Столбики термометров также зафиксируются на +6°C.

В Златоусте будет около +5°C. Дождь со снегом вероятен во второй половине дня. Ветер западный, 6 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее — облачно и +4°C.

В Бакале температура достигнет +3°C. Пасмурно. Вечером возможен мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

В Бредах воздух прогреется до +7°C. День выдастся хмурым.

В Нязепетровске сегодня дождливо. Градусники покажут +4°C. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +1 до +6°C. Переменная облачность, локально пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Не исключается переохлажденный дождь. Местами гололед. Ветер преимущественно южный, от 4 до 9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.