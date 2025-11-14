Зима в России будет холоднее предыдущей

При этом все же теплее нормы

Гидрометцентр России сделал прогноз на грядущую зиму. Синоптики полагают, что она будет холоднее предыдущей, при этом температура все равно останется теплее нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Вильфанд также отметил, что ожидается повышенное количество оттепелей, но порой температура воздуха будет опускаться ниже −20 градусов.

В ближайшие дни на Южном Урале сохранятся плюсовые дневные температуры, в выходные в Челябинске будет до +8.

С понедельника теплые дни будут чередоваться с морозными, однако ниже нуля температура еще не опустится до конца следующей рабочей недели.

Снега также не будет.