/ Штормовой ветер возвращается на Южный Урал

Непогода может спровоцировать аварийные ситуации.

Сегодня, 2 ноября, ветер в Челябинской области поднимется до 21 м/с. Такие сильные порывы могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно разрушение слабо укрепленных конструкций, вал деревьев и обрыв линий электропередач.

При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. — посоветовали в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо найти укрытие в помещении, например, в подъезде дома. Не стоит стоять около стен, деревьев и электропередач. Находится в транспорте также опасно, покиньте его и найдите безопасное место.

Напомним, о погоде, которая ожидает челябинцев в последний месяц осени, можно прочитать здесь.