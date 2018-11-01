/ Стало известно, какая погода ожидает южноуральцев в ноябре

Синоптики опубликовали предварительный прогноз на последний месяц осени.

Начало ноября на Южном Урале будет гораздо теплее, чем обычно. Вплоть до 13 числа температура будет колебаться от — 7 до +7 градусов, возможны осадки в виде снега с дождем.

Самым теплым для жителей Челябинска будет период со второго по шестое ноября. Столбики термометров в эти дни не опустится ниже +1 градуса по цельсию. Четвертого ноября температура воздуха достигнет максимума: +4 градуса, однако будут осадки в виде снега, 2.3 миллиметра в секунду, максимальная скорость ветра — 9 метров в секунду. — такой прогноз погоды дает «Гисметео».

Схожие данные дает и гидрометцентр России. По их прогнозу, самые теплые дни выпадут на ближайшие праздничные выходные. Однако и здесь синоптики предполагают высокую вероятность осадков.

Отметим, холода, по прогнозам синоптиков, наступят только в середине месяца. Сейчас же жителям Челябинска и области стоит готовиться к теплым выходным, но учитывать переменчивость и нестабильность погоды на Южном Урале.