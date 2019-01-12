/ Сильный ветер испортит воскресенье в Челябинской области

Южноуральцев предупреждают о метелях и оттепели.

В ГУ МЧС предупредили жителей Челябинской области об усилении ветра. По данным специалистов ведомства, отдельные порывы будут достигать 21 метра в секунду. Это значит, что южноуральцам нужно быть готовыми к метелям, которые раннее прогнозировали синоптики. Кроме того, в воскресенье, 13 января, всю область ждет оттепель.

В связи с этим, повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП. — пояснили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Жителям региона рекомендуют не выходить из зданий без крайней необходимости. Вне домов не прятаться возле стен зданий, под остановками и деревьями. К оборванным проводам подходить нельзя. Также лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния.