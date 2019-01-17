/ Больше 7 тысяч человек переехали жить на Южный Урал в 2018 году

Эти цифры превысили программный показатель более чем в 5 раз.

В 2018 году на Южный Урал по программе «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016−2020 годы» из стран СНГ переехали более семи тысяч человек. Такая цифра — в пять раз больше, чем планировалось изначально.

Для нас очень важно, что Южный Урал становится малой родиной для большего числа наших соотечественников. Как говорится: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Понятно, что люди чаще всего выбирают областной центр, поэтому нам так важно развивать и другие территории региона. Мы заинтересованы в притоке людей. Экономике Челябинской области нужны квалифицированные кадры. — подчеркнул Борис Дубровский.

Уточним, что на территории Челябинской области стало проживать 7 тысяч 325 человек, которые ранее находились за рубежом. Эти цифры превысили программный показатель более чем в 5 раз. Кроме того, 37% переселенцев имеют высшее образование и 36% - среднее специальное, профессиональное образование. Среди заявителей оказалось 70% людей трудоспособного возраста, 2% составили студенты, школьники — 24%, а пенсионеры — 4%.

Интересно, что чаще всего на Южный Урал переезжают из Казахстана. Меньший процент составляют жители Узбекистана, Молдавии и Таджикистана. А самым популярным городом, по выбору переселенцев, является столица Южного Урала — Челябинск.