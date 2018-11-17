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Стало известно, какая погода ожидает южноуральцев в выходные

МЧС предупреждает об опасном усилении ветра.
сегодня в 07:04
  |  Общество

17 ноября в Челябинской области ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение. Повышена вероятность возникновения ЧС, нарушение целостности линий электропередач, вал деревьев.

Рекомендуется заранее убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна и двери. По возможности, лучше оставаться дома. Тщательнее следить за пожарной безопасностью.

Если на улице вас застиг ветер, не подходите к деревьям, линиям электропередач, не трогайте провода. По возможности найдите укрытие в помещении.

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