/ Стало известно, какая погода ожидает южноуральцев в выходные

МЧС предупреждает об опасном усилении ветра.

17 ноября в Челябинской области ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение. Повышена вероятность возникновения ЧС, нарушение целостности линий электропередач, вал деревьев.

Рекомендуется заранее убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна и двери. По возможности, лучше оставаться дома. Тщательнее следить за пожарной безопасностью.

Если на улице вас застиг ветер, не подходите к деревьям, линиям электропередач, не трогайте провода. По возможности найдите укрытие в помещении.