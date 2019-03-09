/ Необычное поздравление с 8 марта оставили школьники Озерска

Ученики выложились в живую открытку у стен учебного заведения.

К поздравлениям с Международным женским днем присоединились школьники Озерска. В одной из городских групп во «Вконтакте» опубликовали снимок, на котором ученики школы № 30 выложились в надпись «С 8 марта».

Всего в необычной акции приняли участие 22 человека. Подписчики группы положительно отреагировали на такой оригинальный способ поздравления. Горожане поблагодарили школьников за живую открытку.

Какие молодцы! Спасибо! — написала Людмила Пономарева.

Креативщики! Здорово! — отметила Дина Кокшарова.

Отметим, что это не единственное креативное поздравление с праздником, которое набрало популярность в интернете. Ранее, бойцы Центрального военного округа, в Екатеринбурге, устроили фотосессию с балеринами, приуроченную к 8 марта. А посетительницы железнодорожного вокзала стали свидетельницами флешмоба от сотрудников полиции. Более 150 представителей органов правопорядка исполнили песню в центральном фойе вокзала, а также подарили цветы всем присутствовавшим женщинам.