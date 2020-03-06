320 тысяч цветов завезли к 8 марта в Челябинскую область

Все они были проверены специалистами Россельхознадзора.

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К Международному женскому дню в Челябинскую область привезли 320 000 срезов цветов. Главные подарки на праздник приехали на Южный Урал из Московской области, куда, в свою очередь, они поступили из разных регионов России.

На прилавки флористы выставят 320 000 срезанных цветов и 14 000 растений в горшках.

«Растения прошли растаможку в международных аэропортах. В том числе 45 тысяч гвоздик из Колумбии, 5 тысяч веток зелени из Кении и Израиля, 6,5 тысяч хризантем из Нидерландов. Главный цветок марта 2020 года — роза. Ее завезено около 260 тысяч срезов из Эквадора», — сообщает Россельхознадзор региона.

Сотрудники ведомства проверил все партии на отсутствие вредителей и наличие фитосанитарных документов.

Не все символы женского праздника остались в регионе, часть из них, к которой присоединились цветы, выращенные в теплицах Челябинской области, отправились покорять сердца казахстанских дам.