/ Оригинальную фотосессию к 8 марта устроили военные и балерины в Екатеринбурге

Таким образом они поздравили женщин с Международным женским днем.

Военнослужащие центрального военного округа, совместно с коллективом современной хореографии «Лаборатория Танца» провели фотосессию на станции метров в Екатеринбурге. Съемка приурочена к Международному женскому дню. Фотографии были опубликованы на странице «Служба по контракту Екатеринбург» во «Вконтакте».

Военнослужащие Центрального военного округа поздравили женщин города Екатеринбурга с наступающим Международным женским днём! Сила мужчины в нежности и любви женщины! — гласит подпись к фотографиям.

Авторами снимков выступили фотографы Иван Искорненко и Варвара Иванова. Пользователи соцсетей по достоинству оценили уровень работы, а также идею, которую хотели донести авторы.

Оригинальное поздравление к 8 марта подготовили и в Челябинске. Так, южноуральские полицейские, при поддержке медиахолдинга ОТВ подготовили флешмоб на центральном вокзале Челябинска. Более 150 правоохранителей поздравили женщин с праздником.