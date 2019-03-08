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/ Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил женщин с Международным женским днем

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил женщин с Международным женским днем

Глава региона пожелал счастья и благополучия представительницам прекрасной половины человечества.
сегодня в 09:15
  |  Общество

Сегодня, в Международный женский день, свои поздравления жительницам Челябинской области передает губернатор Борис Дубровский. В своем обращении глава региона подчеркнул, что прекрасная половина человечества несет в мир такие важные качества как добро, справедливость, нежность и красота.

Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! С именем женщины входят в мир добро и справедливость, нежность и любовь, красота и верность. Своими золотыми руками создаете семейный уют, болеете душой за судьбы детей и внуков, терпением и советом поддерживаете нас в трудную минуту. И при этом своим упорством и талантом добиваетесь успехов практически во всех сферах нашей жизни, вносите весомый вклад в развитие Челябинской области и всей нашей страны. Спасибо вам за эту большую работу! — обращается к прекрасной половине человечества глава региона Борис Дубровский.

Также губернатор пожелал всем женщинам здоровья, благополучия, счастья и радости в каждом мгновении жизни.

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Комментарии

Лариса
09:41, 08.03.2019
Столько цветов в этот день, спасибо Кларе Цеткин) только мужчинам стоит не забывать радовать своих женщин не только один раз в году))

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