/ Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил женщин с Международным женским днем

Глава региона пожелал счастья и благополучия представительницам прекрасной половины человечества.

Сегодня, в Международный женский день, свои поздравления жительницам Челябинской области передает губернатор Борис Дубровский. В своем обращении глава региона подчеркнул, что прекрасная половина человечества несет в мир такие важные качества как добро, справедливость, нежность и красота.

Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! С именем женщины входят в мир добро и справедливость, нежность и любовь, красота и верность. Своими золотыми руками создаете семейный уют, болеете душой за судьбы детей и внуков, терпением и советом поддерживаете нас в трудную минуту. И при этом своим упорством и талантом добиваетесь успехов практически во всех сферах нашей жизни, вносите весомый вклад в развитие Челябинской области и всей нашей страны. Спасибо вам за эту большую работу! — обращается к прекрасной половине человечества глава региона Борис Дубровский.

Также губернатор пожелал всем женщинам здоровья, благополучия, счастья и радости в каждом мгновении жизни.