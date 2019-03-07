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/ Южноуральские полицейские провели флешмоб, приуроченный к Международному женскому дню

Южноуральские полицейские провели флешмоб, приуроченный к Международному женскому дню

Сотрудники правоохранительных органов поздравили женщин с 8 марта.
сегодня в 10:49
  |  Общество

Полицейские Южного Урала организовали флешмоб перед Международным женским днем. На железнодорожном вокзале Челябинска собралось более 150 представителей правоохранительных органов, которые поздравили женщин с наступающим праздником.

Старт флешмобу дал вокальный ансамбль регионального Главка, который исполнил песню в центральном фойе вокзала. На главном табло появилось текстовое поздравление от ГУ МВД России по Челябинской области для прекрасных дам.

Во время исполнения песни стали появляться сотрудники полиции с тюльпанами в руках: они спускались по лестнице, выходили из-за стоек регистрации и колонн. Среди ничего не подозревавших пассажиров за считанные минуты собралось более 150 бравых слушателей центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Челябинской области. После оповещения о прибытии поезда «Весна-Челябинск-Весна», сотрудники органов внутренних дел подарили цветы всем присутствовавшим женщинам. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Под музыкальное сопровождение ансамбля сотрудники полиции поздравили всех прекрасных дам, присутствовавших на флешмобе.

Акция запечатлена на видео при поддержке медиахолдинга ОТВ. 

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