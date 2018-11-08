/ Шестерых школьников Челябинской области наградил Борис Дубровский

Дети, рискуя собственным здоровьем, спасли жизнь других людей.

Губернатор Челябинской области торжественно наградил шестерых школьников, которые, рискуя собственным здоровьем, спасли жизни других людей. Борис Дубровский отметил важность того, что в регионе подрастает поколение с активной жизненной позицией.

Это награждение дает нам всем повод задуматься, что в жизни всегда есть место подвигу, и активная жизненная позиция — это очень важно, и бывает важно для жизни людей, которые попали в трудную ситуацию. Здорово, что у нас есть молодые активные земляки. Мы вами гордимся. — отметил Борис Дубровский.

Памятные медали от главы региона получили шесть молодых южноуральцев. Это Алена Волкова, Александр Мантуров, Егор Василевский, Дмитрий Жабин, Данил Селиванов и Константина Коликова. Напомним, ранее они получили медали «За мужество в спасении» и «За спасение жизни» на церемонии в Москве.