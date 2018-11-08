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/ Шестерых школьников Челябинской области наградил Борис Дубровский

Шестерых школьников Челябинской области наградил Борис Дубровский

Дети, рискуя собственным здоровьем, спасли жизнь других людей.
сегодня в 19:30
  |  Общество
Губернатор Челябинской области торжественно наградил шестерых школьников, которые, рискуя собственным здоровьем, спасли жизни других людей. Борис Дубровский отметил важность того, что в регионе подрастает поколение с активной жизненной позицией.

Это награждение дает нам всем повод задуматься, что в жизни всегда есть место подвигу, и активная жизненная позиция — это очень важно, и бывает важно для жизни людей, которые попали в трудную ситуацию. Здорово, что у нас есть молодые активные земляки. Мы вами гордимся. — отметил Борис Дубровский.

Памятные медали от главы региона получили шесть молодых южноуральцев. Это Алена Волкова, Александр Мантуров, Егор Василевский, Дмитрий Жабин, Данил Селиванов и Константина Коликова. Напомним, ранее они получили медали «За мужество в спасении» и «За спасение жизни» на церемонии в Москве.

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