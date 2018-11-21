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/ Борис Дубровский наградил работников допобразования

Борис Дубровский наградил работников допобразования

Дипломы 45 лучшим педагогам вручили в Челябинском театре драмы.
сегодня в 10:38
  |  Общество

В честь 100-летия системы дополнительного образования в Челябинской области прошел торжественный прием губернатора Бориса Дубровского, на котором состоялось награждение педагогов допобразования. Всего в академическом театре драмы имени Наума Орлова было отмечено наградой 45 педагогов. Им вручили дипломы и цветы.

На данный момент в Челябинской области действует более 12 тысяч кружков и секций, в которых занимаются около полумиллиона детей.

Для многих эти занятия определяют выбор будущей профессии. Наша общая задача — обеспечить детям такую возможность. В дополнительном образовании работают талантливые люди, искренне любящие детей и преданные своему делу. Признателен вам, уважаемые земляки, за вашу любовь к детям и профессиональное мастерство. Поздравляю вас с высокими наградами. Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов. — поздравил педагогов губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также, губернатор отметил, что за последние несколько лет в области появлялись новые возможности для досуга детей, связанного с допобразованием. Так, в Карабаше построили новое здание и в нем появилось отделение хореографии детской школы искусств. В Магнитогорске у художественных школ появились дополнительные здания. Их открыли после капремонта. А уже в декабре в Челябинске и Магнитогорске откроются детские технопарки «Кванториум».

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