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/ Главный онколог РАН прокомментировал введение новых наград на Южном Урале

Главный онколог РАН прокомментировал введение новых наград на Южном Урале

Введение наград повысит престиж рабочих профессий.
сегодня в 18:05
  |  Общество

Губернатор Челябинской области выступил с инициативой о введении новых наград к 85-летию области. Будет введено 16 наград «заслуженный работник», которые будут выдаваться по основным профессиональным направлениям. Прокомментировал нововведение и главный онколог РАН.

Есть разные профессии и разные награды, если эта будет воспитывать уважение к труду, к профессии, к трудовой жизни, это хорошо. Пусть она поддерживает престиж трудовых профессий. Это будет служить примером для новых поколений. — Андрей Важенин, главный онколог Челябинской области, академик РАН.

Напомним, награды будут присваивать гражданам за особые трудовые заслуги и профессиональное мастерство.

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