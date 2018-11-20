/ Главный онколог РАН прокомментировал введение новых наград на Южном Урале

Введение наград повысит престиж рабочих профессий.

Губернатор Челябинской области выступил с инициативой о введении новых наград к 85-летию области. Будет введено 16 наград «заслуженный работник», которые будут выдаваться по основным профессиональным направлениям. Прокомментировал нововведение и главный онколог РАН.

Есть разные профессии и разные награды, если эта будет воспитывать уважение к труду, к профессии, к трудовой жизни, это хорошо. Пусть она поддерживает престиж трудовых профессий. Это будет служить примером для новых поколений. — Андрей Важенин, главный онколог Челябинской области, академик РАН.

Напомним, награды будут присваивать гражданам за особые трудовые заслуги и профессиональное мастерство.