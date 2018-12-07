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/ «Праздник гордости»: южноуральцы почтили память земляков-героев Отечества

«Праздник гордости»: южноуральцы почтили память земляков-героев Отечества

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возложил цветы к Вечному огню.
сегодня в 16:27
  |  Общество

Праздник День Героев Отечества празднуется в России уже 11 лет. Ранее это был праздник Дня георгиевских кавалеров. 9 декабря не только отдают дань героическим предкам, но и чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Сегодня в Челябинске прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. На ней собрались представители духовенства, представители военных и правоохранительных органов, члены общественных организаций и семьи погибших защитников Отечества. Почтить память героев приехал и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В нашей стране в День Героев Отечества принято чтить память всех, кто погиб при защите Родины. Мы говорим слова благодарности живущим среди нас героям, кто с честью выполнил воинский и гражданский долг. Безусловно, это праздник гордости — за тех, кто находится в строю, верен долгу и присяге. Мы гордимся каждым нашим земляком, кто удостоен звания Героя. Не всех награда нашла при жизни. И наш коллективный долг — высечь на граните нашей памяти имена всех, кто совершил геройский подвиг. Писатели и философы часто задают вопрос: в чем оно, счастье? Отвечу словами нашего Президента: «Счастье — жить и побеждать для своей Родины, быть её гражданином и патриотом». Вечная память погибшим и слава живущим Героям Отечества! — с этими словами глава региона обратился к участникам церемонии.

Среди семей героев присутствовала мать погибшего Героя России Евгения Родионова. Его жизнь прервалась во время выполнения очередного задания 5 января 1996 года в Чечне. В его честь в Челябинске назван проспект, а школа, в которой он учился, теперь носит его имя.

Это грустный праздник, праздник со слезами на глазах. Он был бы радостным, если мой сын был бы жив. Как говорят, живы они тогда, когда мы о них помним. Теперь уже ничего не вернуть. В школе, в которой учился мой сын, я каждый год вручаю премию семьи лучшим ученикам, которые сделали какие-то поделки, рисунки, газеты. Меня не спонсируют, я делаю это сама. На проспекте Родионова в кардиоцентре стоит стенд, люди чтят и помнят Евгения. Мне, как матери, намного теплее, что мой сын не забыт. — поделилась своими эмоциями Любовь Родионова.

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