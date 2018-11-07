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Шестерых школьников Челябинской области наградили медалями

Торжественное награждение состоялось в начале ноября.
сегодня в 15:00
  |  Общество

Первого ноября в Москве состоялось торжественное награждение 20 детей-героев со всей страны. Они получили медали союза спасателей России «За мужество в спасении» и «За спасение жизни». Среди награжденных также было и 6 представителей Челябинской области.

Алена Волкова, ученица 6-го класса верхнеуфалейской школы, получила медаль «За мужество в спасении». Находясь в городском пруду во время купания, она увидела беспомощную девочку, которая находилась далеко от берега и не подавала признаков жизни.

Не раздумывая, Алена подплыла к ней и увидела, что девочка не подает признаков жизни, губы у неё были синие. Быстро оценив обстановку, не растерявшись, рискуя своей жизнью, она схватила девочку за руки и начала плыть с ней к берегу. Плыть было очень тяжело, так как девочка была ростом примерно с Алену и постоянно выскальзывала из рук. Но Алена упорно плыла. А затем вынесла девочку из воды на берег. — рассказали сайту «Первый областной» в поисково-спасательной службе области.

Александр Мантуров из поселка Кундравы не остался равнодушным, когда увидел перевернувшуюся лодку, за что также получил медаль «За мужество в спасении».

Александр, став очевидцем данного происшествия и быстро оценив обстановку, на своей надувной лодке поспешил на помощь. Прыгнув в воду, Саша втащил в свою лодку одного из мальчиков, который находился в бессознательном состоянии, а старшему мальчику помог забраться в лодку и доставил мальчиков к берегу. До приезда скорой помощи Александр оказал младшему мальчику первую медицинскую помощь, и передал ребят прибывшим сотрудникам медицинской службы и полиции. — объяснили подвиг Александра в пресс-центре поисково-спасательной службы.

Учащие варненской гимназии имени Карла Орфа Егор Василевский и Дмитрий Жабин отличились, когда увидели двух тонущих школьниц во время купания на реке Нижний Тугозак. За это ребята были награждены медалями «За спасение жизни».

Подростки первыми заметили девочку, которая беспомощно барахталась в воде, бросились на помощь и вытащили её на берег. Вторую школьницу ребята увидели, когда она практически ушла под воду. — прокомментировал в пресс-центре поисково-спасательной службы.

Благодарностью Высшего Совета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» за смелый поступок наградили в Москве учащихся «Октябрьской средней общеобразовательной школы № 1» Данилу Селиванова и Константина Коликова. Мальчики помогли полицейским остановить пьяного мужчину.

На место происшествия выехали полицейские и доставили 35-летнего мужчину в медицинское учреждение. Однако в ожидании очереди на приём задержанный стал проявлять агрессию в помещении поликлиники. Внезапно мужчина кинулся к выходу. И в этот момент Данила и Костя не растерялись, догнали дебошира, тем самым помогли полицейскому задержать нарушителя. — рассказали в поисково-спасательной службе области.

Отметим, кроме медалей дети также получили подарки и грамоты из рук почетных гостей, таких как сенаторы Валентина Матвиенко и Юрий Воробьёв, министр МЧС России Евгений Зиничев и председатель Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа Сергей Щетинин.

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