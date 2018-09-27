/ «Это был настоящий Дубровский!». Лидеры общественного мнения проанализировали интервью главы региона

На ОТВ состоялась премьера неформальной беседы с режиссером Сергеем Мирошниченко.

Интервью с Борисом Дубровским, вышедшее в эфир телеканала ОТВ 26 сентября, прокомментировали лидеры общественного мнения. Они сказали, что губернатор Челябинской области в беседе раскрылся не только как менеджер, но и семьянин.

Я поняла, что он любит свою семью, любит дочь и гордится ей. Это видно в интервью и приятно. Я так думаю, что дочь поддерживает Бориса Александровича во всех начинаниях, так замечательно занялась областью в Сатке. — сказала заслуженный врач РФ Татьяна Василенко.

Мужчины отмечали прямоту губернатора, его честность в обсуждении серьезных вопросов, открытость, готовность к диалогу.

Я вижу здесь пример попытки выйти к людям. Давайте говорить, спорить, я буду вам объяснять принятие того или иного решения. Это попытка контакта, и это тенденция, которая важна для России как государства. Для населения ШОС, БРИКС, миллиарды — непонятно. А конкретный человек — это принципиально. Я ему верю, если он меня убедил, что нужен именно такой город, и я буду ему помогать. — прокомментировал политолог Андрей Лавров.

Конечно, губернатору задавали вопросы о политике. Спрашивали о развитии региона, об экономической составляющей, о том, как глава области относится к общественному мнению. Председатель Гордумы Станислав Мошаров выделил фразу «ответственность власти».

За время интервью Борис Дубровский несколько раз произнес фразу «ответственность власти». Она должна быть большая, и не только на уровне региона. Только это поможет людям поверить во власть. Если будет ответственность. Много общаясь с людьми, на встречах, по программе «Комфортная городская среда», я вижу, как изменилось отношения и требования к власти и качеству жизни. Ушли в прошлое многотонные переписки. Поэтому и власть должна меняться и быть более открытой, близкой к людям. — высказался Станислав Мошаров.

Полную версию интервью с Борисом Дубровским можно посмотреть на сайте «Первый областной».

Узнать, что еще выделили лидеры общественного мнения в интервью губернатора, можно здесь.