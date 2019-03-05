/ В финал проекта «Лидеры России» вышел руководитель представительства Челябинской области при правительстве РФ

Его социальный проект был реализован для южноуральских школьников.

Финалистом конкурса «Лидеры России» стал Александр Шепилов, руководитель представительства Челябинской области при правительстве России. В финал Александр попал после рассмотрения Наблюдательным советом социальных проектов.

Я с еще одним полуфиналистом — Андреем Пысиным из Южного федерального округа — сделали образовательный проект для сельских школьников Челябинской области. Часть лекций вели сами. На часть приглашали экспертов и преподавателей. Тематика, которой это было все объединено — это управление своей жизненной траекторией в цифровом мире. Мы обсуждали компетенции будущего. Обсуждали современные тренды в области развития профессий и умирания профессий. Что будет востребовано и актуально в будущем. И работали с детьми по навыкам предпринимательства и проектного управления. — рассказал сайту «Business FM Челябинск» Александр.

Финал проекта «Лидеры России» состоится 13−17 марта в Сочи. Всего будет отобрано 100 конкурсантов-победителей, которые получат образовательные гранты, а также будут иметь возможность целый год встречаться с наставниками из числа известных руководителей бизнеса.