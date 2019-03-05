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/ В финал проекта «Лидеры России» вышел руководитель представительства Челябинской области при правительстве РФ

В финал проекта «Лидеры России» вышел руководитель представительства Челябинской области при правительстве РФ

Его социальный проект был реализован для южноуральских школьников.
сегодня в 16:00
  |  Общество

Финалистом конкурса «Лидеры России» стал Александр Шепилов, руководитель представительства Челябинской области при правительстве России. В финал Александр попал после рассмотрения Наблюдательным советом социальных проектов.

Я с еще одним полуфиналистом — Андреем Пысиным из Южного федерального округа — сделали образовательный проект для сельских школьников Челябинской области. Часть лекций вели сами. На часть приглашали экспертов и преподавателей. Тематика, которой это было все объединено — это управление своей жизненной траекторией в цифровом мире. Мы обсуждали компетенции будущего. Обсуждали современные тренды в области развития профессий и умирания профессий. Что будет востребовано и актуально в будущем. И работали с детьми по навыкам предпринимательства и проектного управления. — рассказал сайту «Business FM Челябинск» Александр.

Финал проекта «Лидеры России» состоится 13−17 марта в Сочи. Всего будет отобрано 100 конкурсантов-победителей, которые получат образовательные гранты, а также будут иметь возможность целый год встречаться с наставниками из числа известных руководителей бизнеса.

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