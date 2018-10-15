/ Участников «Лидеров России» прошлых лет зовут посоревноваться за место в финале

Бывшие и новоявленные конкурсанты имеют равные шансы.

Конкурс «Лидеры России» набирает обороты. Только в первые сутки 24 тысячи человек заполнили заявку на участие, чтобы прокачать навыки управленцев. За пять дней количество выросло в два раза. Организаторы отмечают: все участники равны между собой, роли не играет ни пол, ни возраст. В этом году даже повысили возрастную планку до 55 лет. Таким образом, все победители смогут занять управленческие должности в государственном аппарате.

Мы на 100% обновили банк заданий, так что победители были бы в тех же условиях, что и остальные конкурсанты. Однако у них уже есть естественное преимущество — уже подтвержденная первым конкурсом высокая управленческая квалификация, которая дает хорошие шансы на новую победу. Теперь нужно дать место другим. Что касается других конкурсантов прошлого года, мы только поощряем их участие, потому что у каждого должно быть столько попыток, сколько он готов делать, чтобы добиться успеха. В этом и заключается смысл социальных лифтов. — цитирует «Газета.ру» председателя экспертного совета конкурса Павла Безручко.

Эксперт также заверил, что подтасовать результаты невозможно, потому что за работой каждого участника наблюдают 3−4 человека. Каждый заинтересован, чтобы в финале оказался настоящий управленец, способный вести всех вперед. Так что на очных мероприятиях объективность и неподкупность гарантируется.

Южноуральских управленцев и бизнесменов приглашают участвовать в конкурсе «Лидеры России». Подать заявку можно здесь. Правильную мотивацию дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Считаю, что наш регион должен принять в конкурсе «Лидеры России» активное участие, так как он дает возможность заявить о себе на самом высоком управленческом уровне. Это не только личностный фактор, личный успех – это дополнительное и позитивное внимание к Челябинской области. В прошлом году в конкурсе приняло участие почти 200 тысяч человек, в том числе немало южноуральцев. В этом году этап регистрации будет проходить всего две недели, так что участникам нужно подавать заявки максимально оперативно. Регистрация закончится 24 октября. Прошу довести эту информацию до потенциальных участников конкурса и оказать им необходимое содействие. —сказал Борис Дубровский.

Отметим, что в качестве партнеров конкурса выступают 20 крупнейших корпораций.