/ Победительница «Лидеров России» из Челябинска приглашает коллег испытать себя

Главной в конкурсе она назвала возможность обрести друзей-профессионалов.

Конкурс управленцев «Лидеры России» называет площадкой для старта личностного развития каждый из участников. Почувствовать «прокачку» на себе уже решили челябинцы. На них приходится каждая пятая заявка, поданная из УрФО.

Участвовать в конкурсе призывает и победительница прошлого года, Ольга Углева из Челябинска. Она рассказала о своих достижениях после прохождения «Лидеров России» и получения гранта.

Сейчас я на позиции управляющего директора в департаменте розничного бизнеса Россельхозбанка. Наставником моим был Виктор Зубков (председатель совета директоров «Газпром»), с которым мы до сих пор взаимодействуем по любым ситуациям, жизненным и профессиональным, я могу спросить его совета и получить рекомендации. Помимо прочего, я начала обучение по программе Executive EMBA в РАНХиГС. Конкурс был, безусловно, интересным. Основная его ценность — возможность обрести друзей твоего же профессионального уровня или выше. — рассказала радио «Business FM Челябинск» Ольга Углева.

Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» от управленцев и бизнесменов принимаются до 24 октября включительно. Сделать это можно на официальном сайте.