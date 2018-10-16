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/ Победительница «Лидеров России» из Челябинска приглашает коллег испытать себя

Победительница «Лидеров России» из Челябинска приглашает коллег испытать себя

Главной в конкурсе она назвала возможность обрести друзей-профессионалов.
сегодня в 14:14
  |  Общество

Конкурс управленцев «Лидеры России» называет площадкой для старта личностного развития каждый из участников. Почувствовать «прокачку» на себе уже решили челябинцы. На них приходится каждая пятая заявка, поданная из УрФО.

Участвовать в конкурсе призывает и победительница прошлого года, Ольга Углева из Челябинска. Она рассказала о своих достижениях после прохождения «Лидеров России» и получения гранта.

Сейчас я на позиции управляющего директора в департаменте розничного бизнеса Россельхозбанка. Наставником моим был Виктор Зубков (председатель совета директоров «Газпром»), с которым мы до сих пор взаимодействуем по любым ситуациям, жизненным и профессиональным, я могу спросить его совета и получить рекомендации. Помимо прочего, я начала обучение по программе Executive EMBA в РАНХиГС. Конкурс был, безусловно, интересным. Основная его ценность — возможность обрести друзей твоего же профессионального уровня или выше. — рассказала радио «Business FM Челябинск» Ольга Углева.

Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» от управленцев и бизнесменов принимаются до 24 октября включительно. Сделать это можно на официальном сайте.

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