/ «Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским

Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.

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О своем взгляде на управление регионом, роль губернатора и гражданскую позицию рассказал губернатор Борис Дубровский. Мыслями он поделился с медиахолдингом ОТВ. Глава Челябинской области согласился записать серию неформальных интервью. Первое посвящено важной теме — жизни «здесь и сейчас».

Если ты являешься лидером, люди ждут от тебя чуда. Я считаю, что люди правы, когда ожидают от губернатора решений. Никто не хочет жить потом. Все хотят жить сейчас. — сказал во время интервью Борис Дубровский.

Первое интервью с губернатором Борисом Дубровским выйдет на телеканале ОТВ 26 сентября в 19:30. Запись также будет доступна на сайте 1obl.ru.