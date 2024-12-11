Семья из Нагайбакского района рассказала, почему не смогла купить трактор

И зачем им в хозяйстве такая техника

Пока шла прямая линия с губернатором, мы нашли многодетную семью из Нагайбакского района, которой пообещали помощь с покупкой трактора.

Юлия Филимошина и Дмитрий Матвеев живут в поселке Переселенческом. У семьи шесть детей: самому старшему 16 лет, а младшему — всего два месяца. Несмотря на недавние роды, Юля не стала уходить в декрет и продолжает работать завклубом поселка, а ее супруг занят в сельском хозяйстве. Работы в этой семье не боятся, тем более что старшие дети помогают родителям.

Помимо основной работы, семья ведет частный бизнес по производству молока. Супруги держат 20 дойных коров, 3 головы молодняка и 10 телят. Содержать такое стадо непросто: приходится платить пастуху за выпас, закупать корма и нанимать трактор для вывоза навоза. Чтобы облегчить бремя расходов, супруги решили купить собственный трактор.

«Мы надеялись взять грант Минсельхоза. Но условия оказались очень жесткими: нужно уже иметь какую-то технику и участок земли. Техники у нас нет. Получается: чтобы нам купить трактор, мы уже должны иметь трактор», — делится проблемой Юлия.

Семья обратилась за помощью в общественную приемную губернатора. Там супругам посоветовали направить вопрос на прямую линию губернатора. Просьбу помочь им с приобретением трактора супруги отправили через сайт спроситекслера.рф.

«Нам сказали, что наш вопрос в эфир возьмут вряд ли, но официальный ответ придет», — говорит Юлия.

Во время прямой линии супруги занимались своими делами, трансляцию не смотрели, а о том, что их просьбу озвучили в прямом эфире, узнали от журналистов ИА «Первое областное».

«Неожиданно! Даже как-то не верится, что мы могли куда-то попасть, что нас могли заметить», — призналась нам Юлия.





Пока супруги не осознали произошедшего, но надеются, что их проблема решится.