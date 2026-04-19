Первый в мире роботизированный почтовый склад разработали челябинские ученые

В перспективе доставлять людям посылки будет робот-квадрокоптер

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали полностью роботизированный почтовый склад, который в перспективе станет отправной точкой системы доставки посылок беспилотниками. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, разработка будет востребована в логистике в труднодоступных районах.

Уточняется, что сейчас склад разработан в виде полноценного стенда с ячейками, в которых хранятся посылки. Работать система должна так: по команде робот забирает посылку из ячейки и кладет ее на транспортер, который отправляет пакет или коробку на уличную площадку. Оттуда робот-беспилотник забирает посылку, считывает адрес и доставляет адресату.

Сейчас работа над проектом продолжается, летные испытания запланированы на предстоящее лето.

Как уточнили в пресс-службе ЮУрГУ, сейчас доставки с помощью беспилотников во всем мире происходят не без помощи человека — оператора дрона.

«Наши ученые разработали первый полностью роботизированный почтовый склад, который станет основой для перспективной системы роботизированной доставки почтовых отправлений»,— добавили в вузе.