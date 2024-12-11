Многодетной семье из Нагайбакского района помогут купить трактор

Техника крайне нужна селянам для заготовки кормов

Во время прямой линии с жителями региона губернатор Алексей Текслер пообещал многодетной семье оказать помощь с покупкой трактора.

Семья, где шестеро несовершеннолетних детей, живет в поселке Переселенческом Нагайбакского района. В хозяйстве 20 дойных коров. Для заготовки корма родителям нужен трактор. Получить грант на покупки техники семья не может, так как грант предусматривает соблюдение жестких условий, выполнить которые семья не может.

«Учитывая, что у нас Год семьи, а семья с удовольствием занимается этой деятельностью, я поручаю министерству сельского хозяйства вместе с Минсоцем рассмотреть этот вопрос. Мне кажется, надо поддержать такую семью», — заявил Алексей Текслер.