В Варненском округе отправили в СИЗО устроившего смертельное ДТП автомобилиста

Ранее его лишили прав за управление машиной в пьяном виде

Варненский районный суд арестовал на два месяца 29-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 17 апреля на трассе в Варненском округе подозреваемый, управляя автомобилем ВАЗ, въехал в двигавшийся попутно автомобиль «Лада». От удара машина врезалась в ограждение, съехала в кювет и опрокинулась. 40-летняя водитель погибла на месте. ВАЗ тоже опрокинулся, но водитель травм не получил.

В ходе расследования выяснилось, что полтора года назад владельца ВАЗа лишили прав за пьяную езду. Однако выводов он для себя не сделал.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, лицом в состоянии опьянения, а также об управлении транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. В суде ходатайство поддержали.