Главбуха муниципального учреждения будут судить за присвоение 1 млн в Челябинске

Обвиняемая выписывала сотрудникам премии и переводила деньги на свою карту

В Челябинске отдадут под суд 46-летнюю главного бухгалтера муниципального учреждения, обвиняемую в присвоении миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, женщина, имея доступ к расчетным счетам, на протяжении трех лет незаконно выписывала сотрудникам премии, а деньги переводила на свою банковскую карту. Преступление выявили оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело о присвоении денег в крупном размере. Расследование завершено, материалы переданы в Советский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой, — лишение свободы на срок до шести лет.