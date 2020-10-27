Семибалльные пробки и повышение цен на такси: как Челябинск переживает непогоду

Рассказываем, где сейчас проехать труднее всего.

Послушать 00:00

Почти сутки в Челябинске бушует непогода. Метель уже стала причиной задержки рейсов в городском аэропорту. А скользкие дороги — причиной множества ДТП и пробок. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», на данный момент в Челябинске семибалльные пробки. Рассказываем, где проехать сейчас сложнее всего.

На Троицком тракте в промежутке от улицы Автодорожной до Северного Луча образовалась большая пробка, к тому же, по данным очевидцев, в среднем ряду случилось ДТП. Затруднено движение на проспекте Победы, Комсомольском, Свердловском проспекте, улицах Труда, Энгельса и Свободы. На улице Кирова около Троицкой церкви затруднено движение из-за ДТП, то же самое происходит и на проспекте Ленина в районе остановки «Детский мир». На улицах Цвиллинга, Блюхера и Машиностроителей тоже семибалльные пробки.

Желая спастись от непогоды и не стоять в пробках в общественном транспорте, многие челябинцы сразу же подумали о такси. Но не тут-то было: популярные сервисы подняли цены на поездки почти в два раза, и теперь уехать из центра города или, наоборот, в центр можно почти за 370 рублей. Например, подобные цены предлагают сервисы «Яндекс.Такси» и Uber. На такси «Везёт» можно добраться до центра за 220 рублей.

Отметим, подобная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до пяти часов вечера сегодняшнего дня. Вечером снег закончится, а ветер начнёт стихать.