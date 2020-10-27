Из-за непогоды в аэропорту Челябинска задерживаются рейсы

Отправляясь в воздушную гавань на такси, челябинцам придётся заплатить в два раза большую сумму, чем обычно.

Послушать 00:00

В Челябинске второй день бушует непогода. В связи с сильным ветром и снегом в аэропорту произошёл коллапс: на данный момент задерживается вылет семи рейсов. Кроме того, в Челябинске не могут приземлиться ещё восемь самолётов.

Так, согласно онлайн-табло на сайте челябинского аэропорта, задерживается рейс в Москву, вылет которого запланирован на 26 октября в 19:55. В место назначения самолёт планирует отправиться сегодня в 12:50. Также задерживается вылет утренних рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. Вместо 5, 6 и 7 утра вылет самолётов запланирован на 12:05, 12:30, 13:50 и 14:50.

«Задерживается прилёт самолётов из Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. Расчётное время прибытия — 11:05, 11:50, 12:00 и 14:00. Рейс Магнитогорск — Челябинск приземлился в аэропорту сегодня в 03:17»,— сообщили в аэропорту.

Отправление и прибытие дневных рейсов пока планируется по расписанию.

Отметим, прибывшим путешественникам поездка домой из аэропорта обойдётся довольно дорого: до центра Челябинска «Яндекс.Такси» запрашивает минимум 587 рублей, а Uber — от 576 рублей, тогда как раньше до центра можно было добраться за 300 рублей и меньше.